متحدث الأرصاد: نتوقع استمرار هطول الأمطار على جدة في الساعات القادمة وحتى الغد (فيديو)

توقع متحدث الأرصاد حسين القحطاني، استمرار هطول الأمطار على جدة في الساعات القادمة وحتى الغد، وكذلك باقية مناطق المملكة العربية السعودية، حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وقال متحدث الأرصاد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الإخبارية: “المركز الوطني اليوم رفع حالة من التنبية المتقدم إلى تحذير حاصل على جدة والتي شهدت أمطار غزيزرة خلال الساعات الماضية”.

وأضاف: “حتى الآن مازالت فرصة هطول الأمطار قائمة، ونتوقع أن تُمطر في الساعات القليلة المقبلة، وحتى ساعات الفجر، حيث قام المركز بتمرير المعلومات لجميع الجهات المستفيدة، من أجل تحذيرها من الموجة الممطرة”.

وأشار: “على ضوء هذه التبيهات والتحذيرات التي اطلقها المركز الوطني للأرصاد ومررت لهذه الجهات وذلك للحفاظ من أي أثار جانبية، مازالت فرص هطور الأمطار على مكة وجدة متوسطة إلى غزيرة”.

وأكمل: “محافظة جدة وسواحل مكة ومعظم محافظات مكة المكرمة ستكون بها أمطار متوسطة إلى غزيرة حسب المؤشرات، وباقية مناطق المملكة سوف تشهد أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة في مجملها، كما أن الموجة الممطرة ستستمر حتى نهاية هذا الأسبوع”.

فيديو | متحدث الأرصاد حسين القحطاني: نتوقع استمرار هطول الأمطار على جدة في الساعات القادمة وحتى الغد #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/8hTxwwEWuL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2023

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