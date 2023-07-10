“متحدث التجارة”: القطاعات والأنشطة الواعدة سجلت نمواً في إصدار سجلاتها بنسب تجاوزت 50 %

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين تسجيل القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة نمواً في إصدار سجلاتها التجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م، مبيناً تصدر قطاع الخدمات اللوجستية أبرز تلك القطاعات بنسبة نمو 83 % وفقًا لما تضمنته نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن الوزارة.

وسجل قطاع الخدمات اللوجستية صدور 4228 سجلًا تجارياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما شهدت الفترة المماثلة من العام الماضي صدور 2337 سجلًا تجارياً للقطاع نفسه.

وأشار الحسين إلى تسجيل قطاع تقنيات الروبوت، والأمن السيبراني نموًا خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 52 % لكل قطاع، كما شهد قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي نسبة نمو في إصدار السجلات ب 49 % .

وعزا متحدث “التجارة” هذا النمو بالنظر إلى ما تشكله القطاعات والأنشطة الواعدة ضمن رؤية المملكة 2030 من فرص جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وما توفره من تنمية لقطاع الأعمال في المملكة وتوسع في الشراكات.

وبين الحسين إصدار الوزارة 2344 سجل تجاري لقطاع تقنيات الروبوت في الربع الثاني من العام الجاري، بينما شهدت الفترة المماثلة من العام الماضي صدور 1537 سجل تجاري.

كما أشار إلى إصدار الوزارة 2229 سجلًا تجارياً لقطاع الأمن السيبراني في الربع الثاني 2023، في حين شهد الربع المماثل من العام السابق إصدار 1462 سجلًا تجارياً.

وأضاف “كذلك سجلت قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي نموًا خلال الربع الثاني من العام الجاري حيث أصدرت الوزارة 4229 سجلًا تجارياً، بينما سجلت الفترة نفسها من العام الماضي صدور 2823 سجلًا تجارياً”.