متحدث الجيش العراقي: الحكومة ماضية باتجاه إنهاء التواجد الأجنبي في العراق

المناطق_متاعات

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إن “الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء التواجد الأجنبي في العراق ولديها رؤية في المرحلة القادمة تشتمل على العمل الفني المشترك لإنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى مستويات التعاون الأمني والعسكري الثنائي في التسليح والمشورة”.

وأفاد المتحدث – في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /السبت/ – بعدم صحة الأنباء التي تحدثت عن دخول قوات إضافية أجنبية إلى العراق”، مشيراً إلى “عدم الحاجة إلى أي قوات أجنبية داخل الأراضي العراقية”.

ولفت إلى “قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين العراق والتحالف الدولي لجدولة انسحاب التحالف من العراق وإعادة النظر بطبيعة العلاقة بشكل عام”، مبينا أن “هناك اهتماماً حكومياً كبيراً بملف التسليح وتجهيز الجيش والقوات الأمنية الأخرى”.

في سياق مختلف، أعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، اليوم السبت، عن تدمير أوكار لتنظيم داعش الإرهابي بوادي الشاي في محافظة كركوك شمال العراق.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه “تم تدمير هذه الأوكار بالكامل.. فيما شرعت قوة من مديرية الاستخبارات في قاطع عمليات كركوك بتفتيش المكان ومعاينته بهدف الوقوف على خسائر العناصر الإرهابية في هذا المكان”.