متحدث “الخطوط السعودية”: نعتزم الإعلان عن برنامج يمكّن من دخول المملكة لمدة 4 أيام بالتذكرة فقط

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قال عبدالله الشهراني، المتحدث الرسمي للخطوط الجوية السعودية، إن الخطوط السعودية ستكشف قريبا عن برنامج “تذكرتك تأشيرة” الذي يمكّن المسافرين على متن رحلاتها من دخول المملكة لمدة 96 ساعة، ويستطيع من خلالها التجول في مناطق المملكة وأداء العمرة.

وأوضح الشهراني، في تصريح لـ “أخبار 24″، أن البرنامج المستحدث سيسمح للزائر ارتباط تأشيرته بمرحلة إصدار التذكرة، فحينما يَهم المسافر بشراء تذكرة فإنه سيرتبط بسؤال مباشر عن مدى حاجته للتأشيرة، فإذا أجاب بالموافقة سيكمل الإجراء الذي لا تتجاوز مدته 3 دقائق من الموقع ذاته دون الحاجة إلى اللجوء لموقع وزارة الخارجية للحصول على تأشيرة مثلما هو متّبع في بعض البلدان.

وبين أن ما دعا إلى إطلاق البرنامج هو الرغبة في أن تستبشر الخير الكثير من الجاليات الإسلامية بأن تكون السعودية نقطة توقف لهم وبخاصة مدينة جدة لأداء مناسك العمرة، وبعدئذ إكمال رحلتهم، فالبرنامج الحديث سيكون ممكّنا كبيرا لهؤلاء المسافرين بنسب كبيرة، موضحاً أن “تذكرتك تأشيرة” ليس مقتصرا على مطار جدة فحسب بل يشمل المطارات الدولية كافة.

وأكد أن برنامج “تذكرتك تأشيرة” سيخلق حالة طلب كبيرة على الرحلات الدولية إلى السعودية، مبدياً استعداد الناقل الجوي في خطته للعام الجاري لزيادة الطلب على الرحلات الدولية بـ40%، كما أن هناك وجهات جديدة من المتوقع التوسع فيها وسيعلن عنها قريباً.