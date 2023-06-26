متحدث «الداخلية»: فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة حتى نهاية الحج

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية طلال الشلهوب، فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج.
وقال متحدث وزارة الداخلية طلال الشلهوب في المؤتمر الصحفي لموسم الحج: «فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة حتى نهاية الحج »، مشيرًا إلى ضبط عدد من المخالفين لأنظمة الحج.
وأضاف: «سيتم معاقبة كل من يتم ضبطه نقل حجاج غير مصرحين لهم بالحج بالعقوبات المفروضة في الأنظمة».
وتابع: «اكتمال نقل الحجاج من مكة إلى مشعر منى استعدادا لتصعيدهم إلى عرفة».
فيديو | متحدث الداخلية طلال الشلهوب: فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة حتى نهاية الحج
#بسلام_آمنين
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— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 26, 2023