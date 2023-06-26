متحدث «الداخلية»: فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة حتى نهاية الحج

وقال متحدث وزارة الداخلية طلال الشلهوب في المؤتمر الصحفي لموسم الحج: «فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة حتى نهاية الحج »، مشيرًا إلى ضبط عدد من المخالفين لأنظمة الحج.