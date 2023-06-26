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متحدث «الداخلية»: لن نسمح بالمساس بأمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 يونيو 2023 - 9:21 مساءً

المناطق_مكة المكرمة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، إن المملكة لن تسمح بالمساس بأمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكمل خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات الحج، أن الأنظمة يتم تطبيقها ويشمل ذلك من يقوم بحملات حج وهمية، متابعا: إن خدمة حجاج بيت الله الحرام هي دورنا حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين.

وأردف الشلهوب، أن المملكة مدرسة في إدارة الحشود وتدرس ذلك للعالم والحجاج بالنسبة لها «خط أحمر» ولن نقبل المساس بأحدهم ولدينا يد ترعى ويد تمنع ما يضر الحجاج.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 يونيو 2023 - 9:21 مساءً
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