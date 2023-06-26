متحدث «الداخلية»: لن نسمح بالمساس بأمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام

المناطق_مكة المكرمة
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، إن المملكة لن تسمح بالمساس بأمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
فيديو | متحدث الداخلية طلال الشلهوب: لن نسمح بالمساس بأمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام
#بسلام_آمنين
#الإخبارية pic.twitter.com/r1a9BEhRbi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 26, 2023
وأكمل خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات الحج، أن الأنظمة يتم تطبيقها ويشمل ذلك من يقوم بحملات حج وهمية، متابعا: إن خدمة حجاج بيت الله الحرام هي دورنا حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين.
وأردف الشلهوب، أن المملكة مدرسة في إدارة الحشود وتدرس ذلك للعالم والحجاج بالنسبة لها «خط أحمر» ولن نقبل المساس بأحدهم ولدينا يد ترعى ويد تمنع ما يضر الحجاج.
فيديو | متحدث الداخلية طلال الشلهوب:
المملكة "تدرس" العالم في إدارة الحشود#بسلام_آمنين
#الإخبارية pic.twitter.com/mLyD0xshIP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 26, 2023