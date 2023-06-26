متحدث «الداخلية»: لن نسمح بالمساس بأمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام

وأكمل خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات الحج، أن الأنظمة يتم تطبيقها ويشمل ذلك من يقوم بحملات حج وهمية، متابعا: إن خدمة حجاج بيت الله الحرام هي دورنا حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين.