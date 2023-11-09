متحدث الدفاع المدني: 10 آلاف ريال مخالفة مرورية لمن يتعمد قطع الأودية أثناء جريانها

وقال متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي في مداخلته على قناة الإخبارية: دائمًا نعول على التوعية وهي وسيلة لتغيير السلوك الخاطئ وفي حال وجود سلوك خاطئ ومتعمد وعدم التقيد بالإرشادات بالتأكيد أن هناك عقوبات قانونية في حال قطع الأودية والسيول أثناء جريانها تصدر بحقه مخالفة مرورية تصل إلى عشرة آلاف ريال.

وأكد العقيد الحمادي أن الدفاع المدني يشدد على حفظ النفس، مشيرًا إلى أن الدفاع المدني يعزز ثقافة التوعية من خلال وسائل الإعلام الرسمي وموقع المديرية وعلى حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب مخاطر السيول واتباع الإرشادات والتعليمات الوقائية قبل الحالة المطرية وبعد توقف هطول الأمطار وانتهاء الحالة المطرية.