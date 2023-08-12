متحدث الشؤون الإسلامية: المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” يستهدف استعراض جهود إدارات الشؤون الدينية وتعزيز الوحدة الإسلامية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور “عبدالله العنزي”، أن المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” الذي سيعقد غدا، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يستهدف استعراض جهود إدارات الشؤون الدينية ودار الإفتاء وتعزيز الوحدة الإسلامية على مستوى جميع الدول الإسلامية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المؤتمر يأتي من خلال حرص القيادة الرشيدة على تعزيز لغة الحوار والثقافة بين جميع الجهات المختصة بالشؤون الدينية في دول العالم الإسلامي.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عملت على نشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة عن الدين الإسلامي الحنيف الذي يأمر بالوسطية والاعتدال في كافة شؤون الحياة الدينية والدنيوية.