متحدث «الصحة»: لقاح الإنفلونزا الموسمية مهم ويحمي بنسبة 80%

شدد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، على ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للأعراض الشديدة مثل الأطفال وكبار السن والحوامل، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالمرض في المملكة.

وحذر متحدث «الصحة» في مؤتمر صحفي قبل قليل، أن نشاط الانفلونزا الموسمية خلال هذه الأيام أقوى من العامين الماضيين، كاشفاً عن وجود زيادة في حالات العناية المركزة والطواريء بالمملكة بسبب هذا المرض.

وقال د. العبد: «نشهد ارتفاع في حالات الإصابة بالانفلونزا الموسمية في المملكة، وهناك الكثير ممن هم في العناية المركزة بسبب الانفلونزا الموسمية».

ونصح بعدم التعرض للأمطار مباشرة والتيارات الباردة، والحرص على أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية، خاصة أنه يحمي بنسبة 80% من الأعراض الشديدة، وذلك عن طريق الدخول على تطبيق «صحتي»، ثم أخذ موعد للحجز، محذراً من أن الإنفلونزا الموسمية قد تؤدي للوفاة.

ونفى صحة ما يردده البعض من أن لقاح فيروس «كورونا المستجد» قد تسبب في ضعف المناعة لدى البعض، ما أدى إلى انتشار الفيروسات الأخرى في الوقت الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوضع الخاص بفيروس «كورونا» في المملكة مستقر.