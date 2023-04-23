متحدث العملية السياسية : النظام البائد أشعل حرب السودان

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اتهم المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف «النظام البائد» بإشعال فتيل الحرب الحالية بين قوات الجيش والدعم السريع، محذرا من أنه يريد استمرارها. وقال في تصريحات نشرها على «تويتر»، اليوم (السبت): «إن الجيش والدعم السريع لم يرغبا في تلك الحرب، بل النظام البائد هو من أرادها ويريد استمرارها ويذكي نيرانها».

وأفاد بأن المشاركين في العملية السياسية ضد الحرب، ويرغبون في جيش موحد عن طريق الحل السلمي يبدأ بالالتزام بالهدنة المعلنة، والوصول إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل والعودة لمسار الحل السياسي.

وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان، طالبت المجتمع الدولي بفرض عقوبات على من أشعلوا الحرب وشاركوا فيها ويرفضون إيقافها.