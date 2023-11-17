متحدث المركز الوطني للأرصاد: فصل الشتاء يبدأ “أرصاديا” في 1 ديسمبر و”فلكيا” في 22 ديسمبر

أكد متحدث المركز الوطني للأرصاد “حسين القحطاني”، أن فصل الشتاء يبدأ أرصاديا في 1 ديسمبر، بينما فلكيا يبدأ في الـ 22 من ديسمبر.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن فرص انخفاض درجات الحرارة بدأت تظهر بشكل واضح على معظم مناطق المملكة لا سيما في الأجزاء الشمالية.

وأوضح أن المركز الوطني للأرصاد يتوقع خلال العشرة أيام القادمة انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.