متحدث المرور: دعم العمل عن بعد للشركات والمؤسسات للحد من الازدحام المروري

قال العقيد منصور بن عبيد، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، إنه يتم على العمل على كافة السبل المتاحة لتقليل الازدحام المروري، كما أنه يؤكد دعم إمكانية العمل عن بعد للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية لتقليل ازدحام الطرقات.

وأضاف منصور بن عبيد، خلال لقائه مع مراسل برنامج اليوم المذاع على قناة الإخبارية، أنه يتم العمل تشغيل لطرق الدائرية والسريعة، والاستفادة من تجرية الرياض في تشغيل بعض الطرق، وتشغيل مترو الإنفاق الرياض للحد من الازدحام المروري.

وتابع: يتم إعادة دراسة عمل الإشارات المرورية، كما يتم العمل على تغير توقيت للمدارس والجامعات.