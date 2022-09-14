متحدث الموارد البشرية: غلق مكاتب الاستقدام فوراً في هذه الحالة

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حذر متحدث الموارد البشرية سعد آل حماد، مكاتب الاستقدام من خطورة عدم الالتزام بالأسعار الخاصة بالعمالة المنزلية.

وقال آل حماد، على قناة “الإخبارية”: “إنه سيتم غلق مكاتب الاستقدام فورًا في حالة عدم الالتزام بأسعار العمالة المنزلية، موضحا أن تأمين العمالة المنزلية قريب جدا”.

وأضاف متحدث الموارد البشرية “نهدف أن يكون المواطن وصاحب المنشأة أن يكون على وعي بما تقدمه المملكة والوزارة من إمكانيات ومبادرات الكل يستفيد منها”.

وأشار سعد آل حماد ، إلى أن المواطنين يجب أن يكونوا على وعي وأن يتم التعاقد فقط عبر منصة مساند، حتى لا يتورط في أي ممارسات غير صحيحة.