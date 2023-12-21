متحدث الهيئة الملكية في العلا: هناك اهتمام كبير بسكان العلا لتطوير جودة الحياة وأنسنة المدن.. وهناك فعاليات قادمة جديدة

أكد متحدث الهيئة الملكية في العلا “عبد الرحمن الطريري”، أن هناك اهتمام كبير بسكان العلا لتطوير جودة الحياة وأنسنة المدن.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تسعى لتطوير كافة المدن والمناطق وإضافة كافة الخدمات اللوجستية تماشيا مع الرؤية السعودية 2030.

وأوضح أن “الطنطورة” تحولت إلى وجهة سياحية ليس محلية فقط أو إقليمية، وإنما وجهة سياحية عالمية، بفضل المشاريع التي أقامتها الهيئة في المنطقة.