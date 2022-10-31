متحدث تعليم الشرقية: ‏ 16 مادة أساسية في لائحة العقد الموحد لعمل المقاصف المدرسية

قال سعيد الباحص، متحدث تعليم الشرقية، إن هناك حقيقة واضحة وهناك اشتراطات أساسية تعمل عليها إدارة تعليم منطقة الشرق وغيرها من إدارات تعليم المنطقة.

تعليم الشرقية توضح اشتراطات المقاصف المدرسية

وأضاف الباحص خلال لقائه ممع” برنامج اليوم” المذاع على قناة الإخبارية، أن اللائحة تختص بالعقد الموحد لعمل المقاصف المدرسية ، كما أنه يتم تقديم الخدمات المركزية لجميع الطلاب وطالبات مدارس المنطقة”، موضحًا أن اللائحة بها ما يقارب 16 مادة أساسية .

وتابع: بالنظر إلى هذه اللوائح نجد الاشتراطات الصحية والوجبات الغذائية، حيث لابد أن تكون هناك بطاقة غذائية توفر على كل وجبة، كما يجب أن تكون هذه الوجبات صحية وملتزمة بكافة الشروط.”

وأوضح متحدث تعليم الشرقية، أن هناك إدارة معنية وهي إدارة خدمات الطلاب وهناك مشرف مقاصد مدرسية يقوم بعملية الكشف وعملية المتابعة لكافة المقاصف المدرسية؛ وذلك للتأكد من كافة الاشتراطات، مؤكدًا على ضرورة وجود شهادة صحية وهذا شرط أساسي للعاملين.

وأردف أن أحد الاشتراطات الموحدة الاي وضعتها اللائحة هي أن تكون الأسعار موحدة بكافة مدارس المنطقة وأن لا يكون هناك ارتفاع في الأسعار.