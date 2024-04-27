متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة: المساعدات السعودية لقطاع غزة تحتوي على أكثر من 48 طائرة و 6 بواخر و 6 آلاف طن

أوضح الدكتور “سامر الجطيلي” متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن قيمة المساعدات المقدمة من المملكة إلى قطاع غزة.

وقال الجطيلي في تصريحات للإخبارية، إن المساعدات السعودية لقطاع غزة تحتوي على أكثر من 48 طائرة و 6 بواخر و 6 آلاف طن من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية.

وذكر أنه منذ التوجيه السامي الكريم من القيادة بإطلاق حملة لمساعدة الأشقاء في غزة، استمرت الحملة وتمكنت أن تحشد في عدة محاور بإطلاقها عبر منصة ساهم وكان خادم الحرمين وولي عهده الأمين أول السباقين في التبرع لتلك الحملة.

وأضاف، تم عقد اتفاقيات مع كبار الشركاء بقيمة قاربت 100 مليون دولار وشملت برنامج الغذاء العالمي ودعم وكالة الأونروا وشحن 20 سيارة إسعاف مجهزة تجهيزا كاملا، فضلا عن شحن معدات تساعد الجانب المصري في تذليل الصعوبات أمام دخول المساعدات.