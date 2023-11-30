متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة: تعقيد الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات ينذر بكارثة كبيرة جدا بدأت مظاهرها في غزة

أكد متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور “سامر الجطيلي”، أن تعقيد الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية ينذر بكارثة إنسانية كبيرة للغاية في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الباخرة الثالثة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ستنطلق إلى ميناء بور سعيد المصري بعد غد السبت.

وأوضح أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل تقديم كافة أشكال الدعم لكافة المحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني.