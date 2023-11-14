متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة: جسر سعودي بحري سينطلق قريبا لإغاثة أهالي غزة

أكد متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور “سامر الجطيلي”، أن الترتيبات النهائية لإطلاق الجسر البحري الممتد من المملكة إلى ميناء العريش لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على وشك الانتهاء.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة كانت من أوائل الدول التي ساهمت في تخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، من خلال إطلاق خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مركز الملك سلمان يعمل تقديم كافة المتطلبات الإنسانية التي يحتاجها سكان قطاع غزة، من أجل التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر.