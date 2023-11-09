متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة: نوعية المساعدات المقدمة لغزة تركز على قطاع الصحة والإيواء والغذاء وفق المعايير الدولية

أكد متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور “سامر عبدالله”، أن المملكة العربية السعودية تقدم يد العون والمساعدة لجميع المحتاجين والمتضررين نتيجة الحروب أو الأزمات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن المملكة تؤكد دائما وباستمرار وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني في سبيل استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وأوضح أن مركز الملك سلمان سيخصص جسر جوي لنقل المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية العاجلة لسكان قطاع غزة ممن تضرروا نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وأفاد بأن المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان تركز بشكل كبير على القطاعات الصحية والطبية والإغاثية والإيوائية، وفق أعلى درجات الجودة والمعايير الدولية.