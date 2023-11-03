متحدث مركز الملك سلمان: منصة “ساهم” هي المنصة الوحيدة لجمع التبرعات الخارجية في المملكة

أكد متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور “سامر الجطيلي”، أن منصة ساهم هي المنصة الوحيدة المعنية بجمع التبرعات الخارجية في المملكة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال في مقدمة الدول التي تساند الشعب الفلسطيني في كافة الأزمات التي يواجهها بالأدلة والأرقام.

وأوضح أن إطلاق خادم الحرمين الشريفين للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني، هي فرصة لكافة المواطنين للتبرع لإغاثة الشعب الفلسطيني في محنته الراهنة.

وأشار إلى أن المملكة تبذل كافة الجهود والمساعي الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة.