متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نستقبل البلاغات بسرية تامة وعند التأكد من صحة المعلومات المقدمة يحصل المبلغ على مكافأة مالية

أكد متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “حمود الحربي”، أن هيئة الزكاة تتعامل مع كافة البيانات الواردة إليها بسرية تامة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه عند التأكد من صحة المعلومات المقدمة، تقوم هيئة الزكاة الجمارك بدفع مكافأة مالية للشخص الذي قام بالتبليغ.

وأشار إلى أن هيئة الزكاة والجمارك والضريبة تتعامل بأفضل التقنيات الأمنية والكوادر البشرية ذات الخبرة الواسعة واليقظة العالية، وتقف بالمرصاد لكافة الأساليب الإجرامية التي تهدد السلم المجتمعي داخل المملكة.