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متحدث وزارة الشؤون الإسلامية: 4951 حاجا ينتمون إلى 92 دولة استضافهم برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين هذا العام

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 7 يوليو 2023 - 3:30 مساءً

قال “عبدالله العنزي” متحدث وزارة الشؤون الإسلامية، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عملت على تقديم كافة الخدمات من أجل راحة ضيوف الرحمن.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين هذا العام، استضاف 4951 حاجا ينتمون إلى 92 دولة حول العالم.

وأكد أن وزارة الشؤون الإسلامية عملت على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل تقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام وزوار المشاعر المقدسة، في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 7 يوليو 2023 - 3:30 مساءً
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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