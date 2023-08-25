متحور جديد لـ”كورونا” في 6 دول

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حذّرت منظمة الصحة العالمية، من ظهور إحدى سلالات كوفيد-19 شديدة التحور وتحمل اسم (بي.إيه.2.86) في عدة دول، شملت سويسرا وجنوب أفريقيا وإسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة وبريطانيا.

ورُصد المتحور الجديد لأول مرة في الدنمارك، وبعدها في عدد من الدول لدى مرضى تظهر عليهم أعراض الإصابة وفي الفحوصات التقليدية في المطارات وفي عينات من مياه الصرف.

ويُعد (بي.إيه.2.86) أحد متحورات أوميكرون، وله أكثر من 35 طفرة في أجزاء رئيسية من هيكل الفيروس مقارنة بالمتحور (إكس.بي.بي.1.5) الأكثر انتشاراً عام 2023، حيث لا تمنع اللقاحات تجدد الإصابة لكنها تمنع اشتداد المرض والوفاة بسببه.