متخصص في الصحة العامة: الكافيين الموجود في مشروبات الطاقة يسبب الوفاة (فيديو)

قال الدكتور أحمد العمار المتخصص في الصحة العامة خلال لقاء تلفزيوني على قناة “MBC “إن الكافيين الموجود في القهوة والشاهي غير مضر بصحة الإنسان، بعكس الموجود في مشروبات الطاقة الذي من الممكن أن يتسبب في مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة.

وأوضح أن الكافيين مركب آمن ينصح استهلاكه اليومي للأشخاص الذين لا يعانون من حساسية الكافيين، بنسبة لا تتجاوز 400 مليجرام، موضحا أن وجوده في القهوة والشاهي غير ضار، باعتبار أنهما مشروبات صحية ومفيدة ينصح بشربها، وتساهم بالوقاية من بعض الأمراض مثل العديد من أنواع السرطانات، والقلب وانسداد الشرايين، أما بالنسبة لمشروبات الطاقة فهي ضارة، ولا يوجد بها أي فائدة صحية.

وأضاف بأن مشروبات الطاقة تتكون من مياه وكميات هائلة من السكر والكافيين، بالإضافة إلى مركبات أخرى منشطة، مشيرا إلى أنه لا يوجد دليل علمي واحد يثبت أنها تضيف طاقة إلى جسد الإنسان، وأن الشخص يدمن هذه المشروبات لما تحتويه من نسب سكر عالية، تفوق احتياج البدن من السكريات.

وأشار إلى أن مشروبات الطاقة تسبب بعض الأمراض التي تمتد من رأس الشخص إلى رجليه منها الإصابة بالتوتر، والعصبية، والخمول الذي يأتي بعد الطاقة المزيفة، ومشاكل بالقلب تتمثل في زيادة النبض الذي من الممكن أن ينجم عنه توقف عضلاته ووفاة الشخص في الحال، بالإضافة إلى هشاشة في العظام.

ونصح الأهالي بضرورة توعية أبنائهم خاصة المراهقي من خطورة المشروبات الغازية لما تسببه من أمراض ظاهرية وباطنية، على المدى القريب والبعيد.