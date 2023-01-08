متخصص يكشف سبب خضرة جبال مكة (صور)

كشف مستشار المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حميد الدوسري، اليوم، سبب خضرة جبال مكة.

سبب خضرة جبال مكة

وقال إن سبب الخضرة التي تكتسي بها جبال منطقة مكة، هو توالي الأمطار خلال مدة زمنية طويلة، وأغلبها أمطار خفيفة لكنها مستمرة، ومعروف أن أثر المطر الخفيف المستمر أفضل من المطر السريع الغزير، فالمطر الخفيف تتروى منه الأرض ولا تسيل، والمطر الغزير يجرف الأرض وينحدر عنها فتجف بسرعة ولا تنبت، وينحصر النبات فقط في أماكن تجمع الماء في المنخفضات، وفق العربية.

وأشار الدوسري إلى أن السبب الثاني هو الجو الملائم لنمو النبات، فهذه الأيام ليست الأجواء حارة ولا باردة، فهي أفضل ما تكون فيه نمو النباتات، والسبب الثالث وجود مخزون قديم من البذور بين الصخور في الجبال لم يجد فرصة للنمو في الأعوام السابقة، والآن أصبحت الفرصة مهيأة له بإذن الله.

كما أشار عوني عبيد، الناشط البيئي والمهتم بالحياة الفطرية، إلى أن هذه الظاهرة طبيعية، إذا أصبحت الأمطار غزيرة ومستمرة تصبح النباتات الحولية غزيرة والعكس صحيح، بحسب العربية.

وأضاف: هذه الأمطار جاءت في موسم الوسم، وهو موسم إنبات وزرع الأشجار والنباتات، وبعدها استمرت الأمطار، مما جعل المنطقة تكتسي باللون الأخضر وكأنها مروج سويسرا، كما أن المناخ في العالم يشهد تغيرات عجيبة، وهي دورة حياة، وهذا يوضح لنا أن جزيرة العرب كانت مروجا وأنهارا في السابق، حيث كانت هذه النباتات مستمرة بسبب الأمطار واعتدال الجو، وكانت الجبال خضراء والأودية الحالية أنهار تجري في الأزمنة المطيرة، ومن طبيعة الصحراء تمر في فترات مطيرة وفترات جافة، ولعل التغير المناخي الحالي يكون له أثر واضح في تقلبات الجو وكثره الأمطار، حيث نجد كميات من الثلوج في الشمال وكميات من الأمطار الحولية غير مسبوقة.