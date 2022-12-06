متذكرًا سيناريو 2014.. مدرب هولندا يتوعد الأرجنتين بالانتقام

أشار لويس فان جال إلى أن هولندا ستسعى للانتقام من الأرجنتين بعد إقصائها في مونديال 2014 على يد ألبيسيليستي، حيث وتغلب التانجو على المنتخب الهولندي بـ ركلات الترجيح خلال نـصف نهائي البطولة التي أقيمت في البرازيل لتصل إلى النهائي حيث خسر أمام ألمانيا.

وقال فان جال: “ميسي لاعب يمكنه أن يقرر المباراة في عمل فردي، وفي نصف النهائي لعبنا ضد الأرجنتين في 2014، لم يلمس كرة وخسرنا بركلات الترجيح، الآن نريد الثأر لنا”، مــــشيرًا إلى خطته للاعتزال بعد انتهاء مونديال 2022.

وأضاف “من حيث المبدأ سوف أتقاعد، لكن لا ينبغي لأحد أن يقول أبدا”، فيما خاضت هولندا 19 مباراة بدون هزيمة، ويعتقد فان غال أن بإمكانهم الذهاب إلى المجد في كأس العالم، وشدد على ذلك بقوله: “قلت إننا يمكن أن نكون (أبطالًا)، وليس أننا سنكون، ولكن إذا لم نفعل ذلك في النــهاية، فلا يمكننا القول إننا فشلنا”.