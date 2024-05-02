متنزه الشلال.. واجهة جذب لمحبي الاستمتاع بطبيعة منطقة الباحة

المناطق_واس

يعد متنزه الشلال بمحافظة بني حسن، أحد المواقع السياحية البارزة في منطقة الباحة، لما يضيفه المتنزه من جمال طبيعي، فضلًا عن الموقع المتميز، الذي يشكل منتجعًا سياحيًا ومقصدًا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة، حيث أنهت بلدية بن حسن المشروع، الذي يسعى لاستغلال الإمكانات الطبيعية للموقع، وتوظيفها بما يحقق الراحة والمتعة للزائرين، ويعزز الجمال الطبيعي للموقع المحاذي لشلال غابة خيره.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بني حسن بالباحة المهندس خالد بن سعيد الغامدي، أن متنزه الشلال يتميز بموقعه القريب من شلال غابة خيره وسيكون رديف لمتنزه الأمير مشاري القريب منه، ويضاف إلى مجموعة من المتنزهات والحدائق بالمحافظة، ويميز المتنزه موقعه وإطلالته الجميلة على غابة خيره، مؤكدًا بأنه روعي في التصميم الحفاظ على طبوغرافيا الموقع وتوظيفها في التصميم والتنفيذ وعدم القص والدفن.

ونوه المهندس الديلمي بأن المتنزه يقع على مساحة أكثر من 14 ألف متر مربع، ومسطحات خضراء بمساحة 9 آلاف متر مربع، كما يحتوي على 9 جلسات، بالإضافة إلى شلال وبحيرتين مائية، ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال.

وأكد رئيس بلدية بني حسن بأن المتنزه يضم مطل الشلال الزجاجي لشلال غابة خيره، وممرًا بطول 900 متر طولي، ومصلى للرجال والنساء، ومواقف للسيارات.

من جهة أخرى وصف أهالي منطقة الباحة المتنزه بأنه تحفة جمالية أضافت جمالًا وروعة إلى ما هي عليه المنطقة التي تمتلك من المقومات السياحية والطبيعية والاستثمارية ما يؤهلها بأن تكون أبرز المناطق السياحية في المملكة.

ورصدت عدسة “واس” جوانب بارزة من المتنزه، حيث بدت الطبيعة الخلابة سمة جميلة للمتنزه.