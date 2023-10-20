متنزه الفرشة بقلوة .. تناغم مع طبوغرافية الأرض ذات الطبيعة الجبلية المتدرجة

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يمثل متنزه الفرشة ، أحد المواقع السياحية البارزة في محافظة قلوة بالقطاع التهامي ، لما يضيفه من جمال طبيعي، فضلًا عن الموقع المتميز الذي يشكل منتجعًا سياحيًا ومقصدًا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة طوال العام .

وأوضح رئيس بلدية محافظة قلوة المهندس سليمان بن علي الزهراني أن المتنزه الذي يُضاف إلى منظومة المتنزهات البلدية في المنطقة يُعد أحد المواقع السياحية البارزة في المنطقة نظراً لموقعه المتميز وتصميمه الأخاذ وجماله الطبيعي، فقد روعي في تصميم المتنزه احترام طبوغرافية الأرض ذات الطبيعة الجبلية المتدرجة التي تجعل منه منتجعاً سياحياً فريداً ومقصداً للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.

وأفاد أن أعمال التهيئة جارية حالياً استعداداً لاستقبال موسم الشتاء بمتنزه الفرشة, حيث يقع على مساحة تبلغ 141000 ألف متر مربع في إطلالة علوية جميلة على طريق الملك فهد.

وأشار إلى أن مساحة المسطحات تبلغ 20 ألف متر مربع مع مغطيات نباتية بمساحة 15 ألف متر مربع ويحتوي على 500 شجيرة, إضافة إلى شلالات ونافورة مائية , وساحة بلازا مكوّنة من مسرح ومدرجات مكشوفة تتسع لـ 300 فرد, كما يضم ممرات مشاه بطول 1000 متر ، و 4 أكشاك للخدمة .

من جهة أخرى وصف أهالي محافظة قلوة المتنزه أنه تحفة جمالية نظراً لما تمتلكه المنطقة من المقومات السياحية والطبيعية والاستثمارية مما يؤهلها لأن تكون أبرز المناطق السياحية في المملكة.