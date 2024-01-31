متنزه المغواة.. وجهة رياضية دولية لأبطال رالي حائل في السنوات الماضية

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احتضن متنزه المغواة الوطني رالي حائل منذ انطلاقته 2006م، حيث عمل منصة دائمة لإعلان انطلاق الرالي، ومن ثم تتويج الفائزين ممثلًا رمزًا من رموز الرالي ومعلمًا تحتضنه جبال أجا في حائل.

ويعد متنزه المغواة هوية للمعمار الحائلي من خلال تصميم بنائه الذي يجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر وفق أعلى التصميم والتجهيزات الحديثة التي تواكب نسخ الرالي في كل عام طيلة 18 عام مضت.

وخصصت أمانة منطقة حائل للمتنزه مساحة بلغت نحو 5 ملايين متر مربع، لإقامة العديد من الاحتفالات الوطنية والرسمية، ويشتمل على منصة تتسع لنحو 700 شخص، وساحة عروض على مساحة تبلغ 5 آلاف متر مربع، ومدرجات تتسع لنحو 5 آلاف شخص، وصالة داخلية مساحتها نحو ألفين وست مئة متر مربع، ومواقف مركبات تتسع لنحو 10 آلاف مركبة، وخدمات مساندة، بالإضافة إلى احتضان الساحات المحيطة بالمتنزه الفعاليات المصاحبة لرالي حائل الدولي.

ويشهد متنزه المغواة الوطني يوم 8 فبراير المقبل، حفل انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2014 برعاية سمو أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024.