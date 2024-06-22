متنزّه الملك فهد بنجران بمسطحاته الخضراء وأشجاره الوارفة .. وجهة جاذبة للعائلات خلال الإجازة الصيفية

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تأتي الإجازة الصيفية، وتتعدد الخيارات الترفيهية والوجهات السياحية المحببة للعائلات، ويبرز متنزّه الملك فهد بمنطقة نجران أحد أهم تلك الخيارات السياحية والترفيهية المحببة والمفضلة لهم، ووجهة مثالية لقضاء أوقات جميله ورائعة بصحبة الأهل والأصدقاء.

ويمتاز المتنزّه بأشجاره الوارفة والمعمرة التي يستمتع الزائر بظلالها حيث أشجار السدر والطلح والسمر والغاف والأثل والزيتون وشجيرات الورود المتنوعة، إلى جانب مسطحاته الخضراء على مدّ النظر، التي تشغل مساحة كبيرة من المتنزّه، إضافة إلى النوافير المتعددة التي أضفت جمالاً بخرير الماء النابع منها.

ويضم المتنزّه بين جنباته عدداً من ألعاب الأطفال والمسارات الرياضية المخصصة لهواة ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات، إضافة إلى حديقة النافورة والحديقة الضوئيّة والمجسمات التراثية والمرافق الخدمية المتنوعة.

عدسة “واس” وثقت من عدة جوانب بالمتنزّه، الطبيعة الخلابة والمناظر الرائعة التي يمتاز بها.