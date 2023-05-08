متهمة بقتل طفلة عراقية.. مشروبات الطاقة خطر على الأطفال

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تخطو ببهجة نحو دكان بيع المشروبات الباردة بعد أن توافر معها المال الكافي لشراء مشروبها المفضل، تفتح الثلاجة لتبتاع بكل ما تملك 3 علب من مشروب طاقة من المخزن على أرففها، وأخيرًا تهنأ بشربها.

لم تكن الطفلة العراقية ذات الـ13 عامًا تعلم أن مصدر سعادتها تلك، هو نفسه ما سيتسبب في وفاتها بعد دقائق من تناولها مشروبات الطاقة الثلاثة.

تجلس أخيرًا بعد أن شربت العبوات جميعًا، وتغمض عينيها في سعادة، ثم..لم تفتحهما مجددًا، فقد تعرضت لإغماء بسبب الكميات الكبيرة من السكر الداخلة لجسدها الصغير الذي لم يحتمل، لتفارق الحياة بعدها.

مشروبات الطاقة.. المتهم الأول

يقول مدير عام دائرة صحة كركوك، الدكتور نبيل حمدي بوشناق، في تصريحات إعلامية على وقع وفاة الفتاة العراقية، إن المتهم الأول في الحادث هي مشروبات الطاقة.

ويؤكد أنهم يعملون على تشريح الجثة الآن للوقوف على سبب الوفاة الدقيق، ومعرفة إن كانت تلك المشروبات وراء وفاتها أم لا.

ويختتم بوشناق تصريحاته بالتحذير من تلك المشروبات ذات السعرات الحرارية الفائقة والكميات الكبيرة من الكافيين، والتي قد تسبب خطورة على شاربها حال استهلكها بكثرة في مدة زمنية قليلة

أضرار مشروبات الطاقة

تحتوي مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من الكافيين والسكر، ما يجعلها مصدر خطورة صحية بالنسبة لمن يشربها بشكل عام.

وبحسب ما تؤكده مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابعة للصحة الأمريكية، فإن استهلاك تلك المشروبات يرتبط بالإصابة بعدد من الأعراض التي تبدأ بالأرق والقلق والجفاف، وتنتهي بمرض القلب وفشله ثم توقفه في النهاية.