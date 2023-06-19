متوتر وتشعر بالتعب ربما ما تأكله هو السبب.. دراسة تنصح بالتوقف عن تناول خمسة أنواع من الأطعمة فورا

استعرض برنامج “صباح العربية”، دراسة حديثة صادرة عن طبيبة متخصصة في العلاج النفسي تعمل في جامعة “هارفارد”، تنصح بالابتعاد عن تناول بعض الأطعمة التي من الممكن أن تتسبب بالتوتر عند الأشخاص.

وأوضحت الدراسة أنه في بعض الأحيان يكون السبب في إحساس الإنسان بالتعب والإرهاق بسبب بعض الأكلات.

وبينت أن الأطعمة المعالجة هي في الحقيقة مرتبطة بالإرهاق والاكتئاب، مثل الزيوت النباتية كزيت دوار الشمس، وزيت الذرة، وزيت النخيل.

وكشفت أن السكر الأبيض مرتبط بزيادة القلق والمزاج غير المستقر، كما أن الأطعمة المقلية تعكر المزاج الجيد، بالإضافة إلى المحليات الصناعية.