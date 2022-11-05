متوسط الدخل 10 آلاف شهريا.. ماجد العامر: «تركت وظيفتي للتفرغ للأنمي»

قال ماجد العامر، وهو مهتم بعالم الأنمي، إن الإقبال على معرض الأنمي السعودي في واجهة الرياض أذهل اليابانيين.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أنه ترك وظيفته الخاصة للتفرغ لـ الأنمي.

وتابع: “الأنمي شغف بالنسبة لي من المستحيل أن أتخلى عنه، وهذا المجال كافٍ للشخص، وأنا عاشق لهذا العمل وأصبحت متخصصا فيه”.

وبين أن متوسط الدخل الشهري من هذا العمل يصل إلى 10 آلاف ريال في الشهر، وقد يزيد.