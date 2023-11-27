متوفي دماغياً بتبوك ينقذ حياة مريضة فشل كبدي بالرياض

المناطق- تبوك

تمكّن فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك عضو تجمع تبوك الصحي وبالتعاون مع مستشفى الحرس الوطني في الرياض من الإسهام في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 16 عاماً تعاني من فشل كبدي حاد .

وفي التفاصيل قام الفريق الطبي في تخصصي تبوك بالإبلاغ عن وجود حالة وفاة دماغية بعد تشخيص الحالة كوفاة دماغية حسب القرائن الدماغية وتوثيقها وفق البروتوكول الوطني المعمول به بالمملكة العربية السعودية والحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغياً , حيث تم التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء .

وتم بحمد الله نقل الكبد إلى المريضة مما ساهم بفضل الله بإنقاذ حياتها .

وقد تلقت إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك خطاب شكر وتقدير من مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء نظير جهود الكادر الطبي والفني والإداري لمساهمتهم في إنجاح هذا العمل الإنساني النبيل .