متى تحصل مكاتب المحاماة الأجنبية على ترخيص للعمل في المملكة؟.. مسؤول بالعدل يُجيب

كشف المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل، حقيقة السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل في السعودية، والشروط الواجب توافرها في المكتب للحصول على الترخيص.

وقال المشرف العام في تصريحات متلفزة عبر قناة روتانا خليجية في برنامج يا هلا: “نُشرت يوم الجمعة الماضي، لبدأ سريان اللائحة بمعني أن أي مكتب محاماة احنبي يقدم الترخيض ومع بدأ اكتمال المنصة التقنية يكون التقديم إلكتروني”.

وأكمل: “أن يكون له سمة دولية مميزة في مزاولة المهنة، وأن يكون مر على تواجده حوالي 10 سنوات، وله ثلاثة فروع في الدول المتقدمة، أن يسمي شريكين يمثلانه في المملكة، يعني شريكين في الشركة الأم”.

وأضاف: “وأهدافها توطين الخبرات العالمية، ولا بد أن استقطب المكاتب المتميزة التي تحقق أهداف النظام واللائحة، ويأتى المكتب ويزاول المهنة في المملكة، ولا بد أن يكون شريكان يقيمان في المملكة والشريكين هم أشخاض”.

وأشار: “يكون تأهيلهم عالي، و10 سنوات خبره فأكثر، فيأتي كتب سين يأخذ ترحيض من وزارة العدل، وتتحقق من الشروط ووجود الشريكين وبعد اكتمال الشروط يأتي الترخيض”.