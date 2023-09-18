متى تطلق الطيور والخيل للتدريب والإبل للمرعى عند العرب؟.. “خالد الزعاق” يوضح

أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية “خالد الزعاق” موعد انطلاق الطيور والخيل والإبل للتدريب والرعي عند العرب.

وقال إن مع اشتداد درجات الحرارة في فصل الصيف، تحبس الطيور في مرابطها والخيل في اصطبلاتها والإبل في معاطنها، وذلك لحماية هذه الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف خلال تقديمه فقرة “تقويم” عبر قناة “العربية”، أنه مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الخريف، تنطلق الطيور والخيل والإبل للتدريب والرعي، وذلك لاستغلال فترة المراعي الخضراء قبل حلول فصل الشتاء.

وأوضح أن هذه الظاهرة تعود إلى حكمة العرب في فهم الطبيعة وسلوك الحيوانات، حيث كانوا يحرصون على حماية هذه الحيوانات من الظروف الجوية القاسية.