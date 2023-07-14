متى تمر الشمس فوق الكعبة؟.. “خالد الزعاق” يوضح

قال “خالد الزعاق” خبير الأرصاد الجوية، إن القبلة هي جهة المصلين، حيث كانت القبلة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة بيت المقدس.

وأضاف خلال حديثه في فقرة “تقويم”، أنه في 17 من شهر رجب من السنة الثانية للهجرة تحولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة.

وأوضح أن القبلة تُحدد عن طريق الشمس بالنهار وعن طريق النجوم بالليل، والشمس هي الأساس في تحديد مواقيت الصلاة والقبلة {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}.

وأشار إلى أن أيام (السبت، والأحد، والإثنين) ستمر الشمس فوق الكعبة وقت آذان الظهر على الحرم في تمام الساعة 12 و27 دقيقة فالشمس في هذه اللحظة هي القبلة.