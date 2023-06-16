متى ستكون غُرة شهر ذي الحجة؟.. خالد الزعاق يوضح (فيديو)

قال “خالد الزعاق” خبير الأرصاد الجوية، إن يوم الاثنين 19 يونيو سيكون أول أيام شهر ذي الحجة لهذا العام.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “تقويم”، أنه منذ لحظة ولادة شهر ذي القعدة والقمر يحاول بكل جدية أن يدرك الشمس، وسيدركها في صباح يوم الأحد 29 ذي القعدة في تمام الساعة السابعة و37 دقيقة.

وأوضح أنه في مساء ذلك اليوم، سيمكث القمر قرابة النصف ساعة تقريبا، بعد مغيب الشمس، وعلى هذا الأساس فيكون يوم الاثنين 19 يونيو غرة شهر ذي الحجة، ويوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، ويوم الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.