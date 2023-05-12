متى يتساوى طول الليل مع النهار؟ خالد الزعاق يوضح (فيديو)

قال خالد الزعاق إن الأرض تطوف حول الشمس في رحلة سنوية مقدارها 365 يوما تقريبا، وبناءً على ذلك فإن مكان وزمان شروقها وغروبها يتغير بشكل يومي، فتتعامد الشمس على مدار السرطان عند وصولها إلى أقصى ميلٍ لها ناحية الشمال فيكون أطول يوم بالسنة.

وأضاف خلال مقطع مصور أن الشمس عندما تتعامد على مدار الجدي عند وصولها إلى أقصى ميلٍ لها ناحية الجنوب فتكون أطول ليلة بالسنة، مشيرا إلى أنها عندما تقع بينهما على خط الاستواء يتساوى الليل مع النهار، وبعد أربعين يوما تكون على مدار السرطان الذي يمر على سلطنة عمان والإمارات والسعودية.

وأوضح أن الشمس وصلت إلى منتصف المسافة بين خط الاستواء ومدار السرطان، وفي أثناء مسيرها تمر على اليمن وجنوب السعودية على شكل تعامد، موضحا أن ظل الزوال سيختفي على عسير وأبها والباحة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تحدث مرتين فقط في العام.