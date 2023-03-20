متى يمكن رؤية هلال رمضان بالعين المجردة؟.. خالد الزعاق يوضح (فيديو)

كشف خالد الزعاق، خبير الفلك والأرصاد الجوية، متى يمكن رؤية هلال رمضان بالعين المجردة.

وقال خالد الزعاق في حديثه على نشرة الرابعة المُذاعة على قناة العربية: “منذ لحظة ولادة شهر شعبان ، والقمر يسير خلف الشمس متجها من الغرب إلى جهة الشرق ويحاول بكل جدية أن يدرك الشمس”.

وأضاف: “سيدركها في تمام الساعة الثامنة و٢٢ دقيقة من مساء يوم الثلاثاء وفي ذلك المساء سيغرب القمر قبل مغيب الشمس ولن يولد بعد وعندئذ لا يوجد للقمر الباتة بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء والأربعاء سيكون له مكوث قرابة الـ٤٠ دقيقة”.

وأكمل: “على هذا الأساس ستكتمل عدة شهر شعبان ٣٠ يوما والخميس ٢٣ أول أيام شهر رمضان الفضيل، ورمضان لهذا العام سيبدأ في يومًا ينتهي فيه، سيبدأ يوم الخميس وينتهي الخميس، ويوم الجمعة أول أيام العيد”.

وعن طريقة رؤية الهلال بالعين المجردة، أشار: “الهلال لا يرى بالعين المجردة أو بالعين المسلحة إلا إذا تحققت أركانه وتوافرت شروطه”.

وواصل: “له ركنين أن يولد القمر قبل مغيب الشمس وأن يكون للقمر مكثًا بعد مغيب الشمس، وشروطه ان يخرج من حيز شعاع الشمس ومن حيز الغبار والأتربة وسط الأجواء”.

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