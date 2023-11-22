متى يمكن للطفل أن يتابع مباريات كرة القدم بكل أجوائها؟.. استشاري تطور وسلوك يُجيب

أكد الدكتور “حسين الشمراني” استشاري التطور والسلوك، أن رياضة كرة القدم هي رياضة جيدة وممتعة، لكن شرط أن يتم النظر إليها من الجانب الإيجابي.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه لا بد للطفل من الاقتداء بشخص معين في مسألة متابعة كرة القدم.

وأوضح أن من الواجب أن يتعلم الطفل المنافسة الرياضية الشريفة البعيدة عن التعصب الرياضي الذي يفضي في كثير من الأحيان إلى سلوكيات خاطئة.

وأشار إلى أن لعبة كرة القدم هي في الأساس لعبة مهمة لخلق روح رياضية إيجابية تتقبل المكسب والخسارة.