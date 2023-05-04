مثل “تويتر”.. جوجل تضيف علامة التوثيق الزرقاء إلى حسابات “Gmail”

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أعلنت شركة جوجل رسمياً، أن خدمة البريد الإلكتروني “جيميل” Gmail، ستبدأ عرض علامة التوثيق الزرقاء على غرار موقع “تويتر”، بجانب اسم المُرسل.

وأوضحت “جوجل”، أن الميزة تأتي لمساعدة المستخدمين في معرفة إن كان البريد الإلكتروني الذي تلقّوه مُرسلًا من مصدر شرعي أو احتيالي.

وتعتمد علامة التوثيق الزرقاء، على خاصية في خدمة البريد الإلكتروني “جيميل” باسم “مؤشر العلامات التجارية لتحديد هُوِيّة الرسالة” BIMI”.

وستتلقى الشركات التي تبنّت بالفعل خاصية مؤشر العلامات التجارية لتحديد هُوِيّة الرسالة علامة التوثيق الزرقاء تلقائيًا.

ونبّهت جوجل، إلى أنه يمكن لمصادقة البريد الإلكتروني مساعدة المستخدمين وأنظمة الأمان في تحديد الرسائل غير المرغوب فيها وإيقافها مع السماح أيضًا للمرسلين بتعزيز الثقة لعلامتهم التجارية.