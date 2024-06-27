“مجتمعي” تطلق “صيف طيبة 24” بأكثر من 100 فعالية

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تنطلق في المدينة المنورة الأسبوع المقبل، فعاليات “صيف طيبة 2024م” الذي تنظمه جمعية مراكز الأحياء بمنطقة المدينة المنورة “مجتمعي” بالشراكة مع شركة “تراث المدينة”، وعدد من الشركاء التنمويين، وبإشراف أمانة المنطقة.

‎وبيّنت جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة أن فعاليات وبرامج “صيف طيبة” التي تقام نسخته الثالثة على التوالي، تزامناً مع إجازة نهاية العام الدراسي، تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، ومن ذلك التأكيد على القيم الإسلامية والهوية الوطنية، والاعتزاز بالوطن والانتماء له، وتعزيز الدور التنموي لمؤسسات القطاع غير الربحي من خلال إتاحة الفرصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في تقديم البرامج والمشروعات المجتمعية بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء، وتعزيز الثقافة الوطنية والمحافظة على التراث، وتعزيز الثقة بالعمل المجتمعي، وتمكين العمل الخيري، إضافة إلى التوعية بأهمية الوقت واستثماره فيما يعود على الفرد والمجتمع بالثراء المعرفي، والتمكين وتعزيز القدرات.

ويزخر برنامج “صيف طيبة 24” بجملة من المسارات والملتقيات والفعاليات الهادفة، تشمل مسار “جِـيْـرة الخير وعطاءاتهم” ومسار “قِـيَـم” ومسار “رحلات زوار طيبة” ومسار “حاضنات أعمال مجتمعي” وملتقى “فريد الصيفي” وملتقى “ريشة” للرسم والفنون للسيدات والأطفال، إضافة إلى فعاليات وأنشطة “نادي الطفل” و “المسار الرياضي”.

وتقام الفعاليات في 108 مواقع تغطي معظم أحياء المدينة المنورة، تشمل 3 مراكز اجتماعية تتضمن مراكز الخالدية، والأزهري، وسيد الشهداء، إلى جانب 3 حاضنات مجتمعية، ومركزين حِـرفِـيين، وكذلك 72 مجلساً اجتماعياً، و 18 ملعباً ومركزاً رياضياً.