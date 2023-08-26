مجتمع “تبوك فالي” ضمن أفضل المواقع الإستراتيجية في مدينة تبوك

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تلقى مجتمع “تبوك فالي” أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان NHC في مدينة تبوك، الكثير من ردود الفعل الإيجابية وإشادة عددٍ من المواطنين المستفيدين من المشروع، الذي يتميز بمفاهيـم السكن الحديث والحيـاة العصرية بمقومات عالمية صُممت بأعلى مستويات الرفاهية، وبشكلٍ نموذجي ومستدام.

وتشير التقارير إلى أن مستوى رضا المستفيدين لمجتمع تبوك فالي مرتفعة جدًا، كونه يقع بين أكثر أحياء تبوك حيوية، ويتمركز بين أهم الطرق الرئيسة للمدينة (طريق الملك فيصل – طرق الملك خالد)، كما يعد قريبًا من العديد من الأماكن والمرافق من الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية والترفيهية والحدائق العامة.

ويقع مجتمع تبوك فالي ضمن حي سكني متكامل بتخطيط مبتكر وحديث، حيث وصلت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية للمشروع إلى 40%، وذلك على مساحة تتجاوز 145 ألف متر مربع، وبعدد وحدات تصل إلى 501 وحدة سكنية من نوع “فيلا” مصممة بطريقة قابلة للتوسع المستقبلي بمساحات تبدأ من 203م2 وتصل إلى 245م2، إضافة إلى عدد من المرافق والخدمات لتوفير بيئة سكنية عصرية تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة داخل المشروع وتلبي احتياجات الأسر السعودية

يشار إلى أنه يمكن للراغبين في الحجز والشراء المبادرة وزيارة مركز المبيعات التابع للشركة الوطنية للإسكان في تبوك، فالعدد المتاح محدود جدًا وذلك بسبب بيع العديد من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أنه يمكن حجز الوحدات في مشروع تبوك فالي من خلال موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي: https://nhc.sa/ar/node/45284 .

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات، وتعمل بشكل مستمر مع شركائها المطورين العقاريين على الارتقاء بالقطاع العقاري، وتقديم حلول سكنية بخيارات متنوعة تُسهم في تعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن، وذلك في إطار سعيها في تنمية المعروض العقاري والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 والذي يهدف إلى رفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.