مجددا.. إيلون ماسك يعلق على الأزمة الأوكرانية

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علق الملياردير الأمريكي، مؤسس “سبيس إكس” و”تسلا” إيلون ماسك، على الأزمة الأوكرانية، موضحا أن التوصل إلى “حل وسط” يمثل التسوية الأرجح للنزاع في أوكرانيا.

وقال إيلون ماسك، في تغريدة عبر “تويتر”، إن “حل الوسط على الأغلب النتيجة الأكثر احتمالا، والسؤال هو نطاق الوفيات والدمار التي ستحدث قبل ذلك”.

تعليق أولن ماسك جاء ردا على تغريدة لرجل الأعمال ديفيد ساكس، الذي طرح 3 نتائج محتملة، حسب رأيه، للنزاع في أوكرانيا.

وقال ساكس عن الخيارات المحتملة، إنها تشمل “حرب بلا نهاية” و”حرب نووية” و”حل الوسط” الذي يفترض أن “الولايات المتحدة ستقول لأوكرانيا إنها لا تستطيع اسعادة القرم”.