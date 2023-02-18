مجددا.. هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب تركيا

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أفادت فضائية العربية، بوقوع هزة أرضية بقوة 5.5 درجات، في منطقة كهرمان ماراش جنوبي البلاد، وشعر بها سكان الجنوب التركي.

وفي وقت سابق أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، يونس سيزار، في إحاطة إعلامية بثت على التلفزيون مباشرة، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الشهر الجاري زاد إلى 40642.

أما في سوريا، فقد بلغ عدد الضحايا حتى الآن ما يقارب 6396 منذ وقوع الكارثة، متوزعين بين مناطق النظام والمعارضة في البلاد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

لترتفع بذلك الحصيلة الأخيرة في كلا البلدين إلى ما يقارب 47,000 ضحية، في حين لم تذكر تركيا ولا سوريا عدد الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

من جهتها، تكثف وكالات الإغاثة الدولية جهودها لمساعدة الملايين الذين تركوا بلا مأوى، وكثير منهم ينامون في الخيام أو المساجد أو المدارس أو في سياراتهم الخاصة.

كما ناشدت الأمم المتحدة الخميس العالم لجمع أكثر من مليار دولار لمساعدة عمليات الإغاثة التركية. جاء ذلك بعد يومين فقط من مناشدتها لجمع 400 مليون دولار للسوريين.