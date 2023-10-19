مجزرة جديدة.. قصف إسرائيلي على مدرسة تضم نازحين في خان يونس

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أفاد التلفزيون الفلسطيني، الخميس، باستشهاد عدد كبير من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة.

وذكر التلفزيون الفلسطيني أن عددًا كبيرًا من الأطفال استشهدوا في هذا القصف، الذي وصفه بأنه «مجزرة جديدة».

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد وإصابة المئات في قصف إسرائيلي جديد على قطاع غزة منذ مساء أمس الأربعاء، فيما سقط شهداء آخرون في مواجهات ميدانية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأكد مصدر طبي للجزيرة استشهاد 121 وإصابة 540 آخرين في قصف إسرائيلي لمناطق عدة في غزة، بينها مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) قرب مستشفى ناصر بمدينة خان يونس ومبان سكنية في جباليا وحي الشجاعية ورفح.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 3785 شهيدا منذ 7 أكتوبر الحالي.