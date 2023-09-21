مجسم التابلاين .. يعيد ذكريات تأسيس منطقة الحدود الشمالية قبل 7 عقود

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أعاد مجسم التابلاين الواقع بقرية الديدب شرق مدينة عرعر 30كم بمنطقة الحدود ذكريات تأسيس المنطقة عبر خط أنابيب النفط آنذاك قبل نحو 7 عقود .

وتتضمن فكرة المجسم في استقطاع جزء بسيط من خط التابلاين الذي بني قبل 7 عقود بطول 28م وعرض القاعدة 6 م وارتفاع القاعدة 1.70م ووضعه في مدخل القرية ليكون شاهداً على تلك الحقبة الزمنية .

ويعود تاريخ خط أنابيب النفط الذي تم إنشائه عام 1348هـ ـ 1948م بأمر من الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وانتهى العمل به 1950م، ولا تزال بقايا الخط شاهدة على بدايات الصناعة النفطية في المملكة.