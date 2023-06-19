مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار يعقد اجتماعه الـ 23

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عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الثالث والعشرون برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

اطلّع المجلس في مستهل اجتماعه على القرارات والتوجيهات الصادرة منه، كما اطلّع على الخطة التنفيذية للتسجيل الأول للتسجيل العيني للعقار في حي الفلاح ولباقي مناطق ومدن المملكة، كما اطلّع المجلس على أبرز ما تم في شأن منظومة التشريعات العقارية، وتحديثات نظام الوساطة العقارية وأبرز المعالم في المرحلة القادمة، وأبرز المستجدات في مشروع حوكمة أعمال الهيئة، كما استعرض المجلس تقرير الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومستوى التقدم في مستهدفات الهيئة لعام 2023م.

حضر الاجتماع معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله البدير، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبد الله الحماد، وأعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص.