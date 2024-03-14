مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية يعقد اجتماعه الأول للعام 2024

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ترأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأول للعام 2024م، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية.

وأشاد مجلس الإدارة بما تحقق من منجزات ومؤشرات بشأن برامج الدعم والتمكين التي قدمها الصندوق خلال العام 2023م.

كما اطّلع مجلس إدارة الصندوق، على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 2023م، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.